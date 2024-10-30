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نعيم قاسم: إسرائيل قامت بـ39 ألف خرق عسكري للقرار رقم 1701

05:20 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

نعيم قاسم

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(وكالات)

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، إن المقاومة هي التي أخرجت إسرائيل من لبنان في الماضي وليست القرارات الدولية.

وأضاف نعيم قاسم، أن إسرائيل لم تكن ملتزمة بالقرار الأممي رقم 1701، مشيرًا إلى وجود 39 ألف خرق جوي وبحري للقرار من قبل تل أبيب.

وتابع قاسم، أن الجيش الإسرائيلي، ليس في حاجة إلى ذرائع من أجل مباغتة لبنان بهجوم، قائلًا إن النيات العدوانية الإسرائيلية تجاه لبنان كانت واضحة.

وصرح نعيم قاسم، أن الحرب التي يشهدها لبنان إسرائيلية أمريكية أوروبية عالمية بهدف القضاء على المقاومة بالمنطقة.

وأضاف قاسم، أن حزب الله أكد على مدار 11 شهرا على عدم رغبته في تصعيد الحرب، مؤكدا في الوقت ذاته أن المقاومة مستعدة للانتصار إذا فُرضت عليها الحرب.

الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم إسرائيل القرار الأممي رقم 1701 حزب الله الجيش الإسرائيلي لبنان
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