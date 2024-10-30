ألمانيا: القبض على رجل للاشتباه في بيعه معدات تقنية لروسيا رغم العقوبات

نورنبرج - (د ب أ)

تم القبض على رجل في مدينة نورنبرج بجنوب ألمانيا للاشتباه في بيعه أجهزة تقنية إلى روسيا رغم العقوبات المفروضة.

وفي إطار التحقيقات، تم تفتيش ستة مواقع في عدة ولايات ألمانية، اليوم الأربعاء.

ونفذ محققون تابعون لمكتب المباحث الجمركية في مدينة إيسن، غربي ألمانيا، أمر الاعتقال بناءً على طلب الادعاء العام في فرانكفورت، وذلك حسبما أعلنت الهيئتان.

ووفقًا للتصريحات الصادرة، كان الرجل حصل على هوائيات أقمار صناعية وأجهزة سونار للاستخدام في أعماق البحار.

وأفاد المحققون بأنه يُعتقد أن الرجل، البالغ من العمر 55 عامًا، انتهك قانون التجارة الخارجية، ويُشتبه في كونه جزءًا من شبكة دولية، كما يُعتقد أنه استخدم شركته الواقعة في ألمانيا لشراء الأجهزة التقنية مشيرين إلى أنه يُعتقد أن هذه الأجهزة تم إحضارها إلى روسيا.

وفي إطار التحقيقات، قامت السلطات بتفتيش ما مجموعه ستة مواقع اليوم في نورنبرج وفرانكفورت وجروس-أومشتات في ولاية هيسن، ومطار فرانكفورت-هان في ولاية راينلاند-بفالتس، وتم التحفظ على كم كبير من أدلة الثبوت.

وتم تنفيذ أمر الاعتقال بحق الرجل في مدينة نورنبرج اليوم، ولا تزال التحقيقات جارية مع الرجل الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقيرغيزية.

يذكر أنه في أعقاب اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، قرر الاتحاد الأوروبي في فبراير فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية واسعة النطاق على روسيا.