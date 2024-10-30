السعودية تعلن شرطها الوحيد للموافقة على التطبيع مع إسرائيل

(وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الأربعاء، إن إقامة الدولة الفلسطينية شرط للملكة العربية السعودية من أجل المضي قدما في اتفاقية التطبيع.

وأضاف وزير الخارجية السعودية، أن الإدانات لم تعد كافية لما تفعله إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وقبيل شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر من العام الماضي، توقف مفاوضات التوصل إلى اتفاق تطبيع مع إسرائيل من خلال الوساطة الأمريكية.