ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 63 شخصًا (فيديو)
(وكالات)
أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات واسعة التي اجتاجت جنوبي البلاد العارمة إلى 63 شخصًا على الأقل.
واجتاحت فيضانات عارمة مدينة فالنسيا جنوبي شرق إسبانيا أمس الثلاثاء، جراء عواصف ممطرة ضربت البلاد.
وتسببت الفيضانات في توقف حركة القطارات في فالنسيا ومدريد، كما أظهرت مقاطع الفيديو السيارات وهي تطفو على المياه التي اجتاحت شوارع القرى الإسبانية.
Las imágenes que llegan de Valencia son aterradoras esto es Aldaya, todo mi apoyo a los afectados y mi absoluto desprecio a los empresarios que han obligado a ir a trabajar a sus empleados y a los medios de comunicación por su falta de cobertura, es indignante.#Dana— Censurado (@JanoNano11) October 29, 2024
Alfafar pic.twitter.com/QUMBjIL55a
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