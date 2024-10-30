ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 63 شخصًا (فيديو)

(وكالات)

أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القتلى جراء الفيضانات واسعة التي اجتاجت جنوبي البلاد العارمة إلى 63 شخصًا على الأقل.

واجتاحت فيضانات عارمة مدينة فالنسيا جنوبي شرق إسبانيا أمس الثلاثاء، جراء عواصف ممطرة ضربت البلاد.

وتسببت الفيضانات في توقف حركة القطارات في فالنسيا ومدريد، كما أظهرت مقاطع الفيديو السيارات وهي تطفو على المياه التي اجتاحت شوارع القرى الإسبانية.