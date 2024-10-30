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ممثلو الادعاء العام في جورجيا يفتحون تحقيقا حول مزاعم تزوير الانتخابات

03:43 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

احتجاجا على نتائج الانتخابات في جورجيا أرشيفية

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تبليسي - (د ب أ)

أطلق مكتب النائب العام في جورجيا، اليوم الأربعاء، تحقيقا في مزاعم تزوير الانتخابات عقب الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها في البلاد.

وانتخبت جورجيا برلمانا جديدا يوم السبت الماضي، وأعلنت لجنة الانتخابات فوز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بنتائج الانتخابات.

وتعتبر المعارضة المؤيدة للاتحاد الأوروبي والرئيسة الموالية للغرب سالومي زورابيشفيلي، أن النتيجة مزورة.

وذكرت وسائل الإعلام الجورجية أن ممثلي الادعاء سوف يفحصون الاتهامات المقدمة من زورابيشفيلي وسياسيي المعارضة والمراقبين.

ودعا ممثلو الادعاء زورابيشفيلي إلى المثول أمامهم لاستجوابها غدا الخميس، وتردد نقلا عن رسالة من مكتب النائب العام أنه لابد أن زورابيشفيلي لديها دليل على تزوير محتمل.

والتحقيقات جارية بالفعل بشأن مخالفات فردية في يوم الانتخابات وقبله.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية طلبت سابقا من مكتب النائب العام التحقيق في المزاعم. وسجل المراقبون الجورجيون والدوليون عدة مخالفات أثناء الانتخابات.

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