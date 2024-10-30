أوكرانيا تُعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 693 ألفا و640 جنديا

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 693 ألفا و640 جنديا، بينهم 1560 لقوا حتفهم، أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

جاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 9137 دبابة، منها 8 دبابات أمس الثلاثاء، و18433 مركبة قتالية مدرعة، و19955 نظام مدفعية، و1242 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و986 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 369 طائرة حربية، و329 مروحية، و17979 طائرة مسيرة، و2625 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و27840 من المركبات وخزانات الوقود، و3567 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.