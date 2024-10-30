الصحة السودانية تتهم الدعم السريع بقتل استشاري أطفال بعد اعتقاله وتعذيبه

الخرطوم - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الأربعاء، مقتل البروفيسور الطاهر مدني الشبلي استشاري الأطفال وحديثي الولادة على يد قوات الدعم السريع.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، :"تدين وزارة الصحة الاتحادية الاستهداف المستمر من قبل مليشيات الدعم السريع للمواطنين وللمؤسسات الصحية مؤكدة أنه يعد خرقا للأعراف والقوانين الدولية" .

وأضافت أنه "في جريمة بشعة لمليشيا الدعم السريع الجنجويد، التي تمتهن قتل المدنيين والكوادر الطبية العاملة بصورة بشعة، تم قتل البروفيسور الطاهر مدني الشبلي استشاري الأطفال وحديثي الولادة".

وأشارت إلى أن ذلك جاء "بعد اعتقاله من منزله بالمعمورة في الخرطوم وتعذيبه من قبل مليشيات الدعم السريع مما تسبب له بنزيف في الرأس" .

وأدانت الوزارة بشدة " هذا السلوك والإبادة والاستهداف الممنهج للكوادر الطبية"،مطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ "إدانة واستنكار جرائم مليشيات الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب".

ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني والدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.