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روسيا تعلن تدمير 23 طائرة مسيرة أوكرانية

11:41 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

ارشيفية طائرة مسيرة

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت، خلال الليلة الماضية، 23 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض وتدمير 23 طائرة أوكرانية مسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 23 طائرة مسيرة أوكرانية، حيث تم تدمير 7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق مقاطعة سمولينسك، و3 فوق كل من أراضي مقاطعتي أوريول وبريانسك، وواحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

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