مسيرة تصيب مصنعًا إسرائيليًا لإنتاج مكونات الطيران في نهاريا

تل أبيب - (د ب أ)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن طائرة بدون طيار، أصابت مصنعًا إسرائيليا لإنتاج مكونات الطيران في نهاريا بشمال إسرائيل ليلاً.

ووفق قناة 13 الإسرائيلية، انفجرت طائرة بدون طيار في نهاريا دون سابق إنذار ، مشيرة إلى أنه "تم رصدها قبل وقت قصير من سقوطها".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أن شظايا طائرة مسيرة أصابت مبنى في مدينة نهاريا وألحقت أضرارا به ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد تحطم طائرة بدون طيار في المدينة، مشيرة إلى أنه تم اكتشاف المسيرة قبل وقت قصير من السقوط، ويجري التحقيق في الحادث.

على صعيد آخر أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إسقاط القوات الجوية ثلاث طائرات بدون طيار كانت قادمة من لبنان ، مشيرا إلى أن ذلك جاء في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي.