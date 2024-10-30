إطلاق صورايخ أرض أرض وإصابة مصنع في إسرائيل.. ماذا يحدث؟

وكالات

أطلق حزب الله، اليوم الأربعاء، صواريخ نحو الداخل الإسرائيلي، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية العنيفة التي طالت عشرات القرى الحدودية في الجنوب اللبناني، بحسب العربية.

ودوت صفارات الإنذار في عدة مناطق إسرائيلية، اليوم، بعد إطلاق صواريخ أرض أرض من الجانب اللبناني، إذ تم اعتراض صواريخ في ضواحي حيفا، بينما طال استهداف صاروخي نتانيا ومحيطها شمال تل أبيب.

وأصيب مصنع في نهاريا شمال إسرائيل جراء سقوط مسيرة.

جاء ذلك، بعدما دخل عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، إلى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام، في أعمق نقطة يصلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان.

كما جاء عقب إعلان حزب الله ليل الاثنين استهدافه برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين عند أطراف البلدة الواقعة على بعد قرابة ستة كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.