6 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

وكالات

استشهد شخصين وأصيب آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في استهداف طائرات الاحتلال لخيام النازحين في منطقة البصة شمال غرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وتكتظ المنطقة التي استهدفها الاحتلال بخيام النازحين، إذ أن المصابين والشهداء الذين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في هذه الغارة معظمهم من الأطفال والنساء، كما يفعل الاحتلال دائما باستهدافه للمدنيين العزل، بحسب الغد.

واستهدف الاحتلال وسط القطاع بشكل مستمر على مدار اليوم، إذ استهدف الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج، مما أسفر عن 3 شهداء وعدد من المصابين.

كما استهدف الاحتلال مناطق كان يزعم أنها آمنة وهو الذي أجبر المواطنين على النزوح إليها، لكنه قام باستهدافها بما يؤكد مجددا أن لا مكانا آمنا في غزة.

ونفذت الطائرات الحربية والمروحية، فجر اليوم الأربعاء، غارتين متزامنتين على منطقة الشيخ ناصر في المناطق الجنوبية الشرقية من مدينة خان يونس ومنطقة المواصي عند منطقة العزبة ومنطقة الأهرامات.

هذه الغارات استهدفت منزلا لعائلة الفرا في منطقة الشيخ ناصر، إذ دمرت الطائرات الحربية منزلا لعائلة الفرا ما أدى لوقوع عدد من الشهداء والجرحى الذين نقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

وجاء من بين الشهداء امرأة وطفلة صغيرة لم تتعد الـ6 سنوات، بالإضافة إلى 10 إصابات جميعهم من الأطفال والنساء الذين وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت أنقاض المنزل.

وجاءت الغارة الثانية وهي لعائلة الفرا أيضا وفي هذه الغارة تم استهداف 4 خيام على الأقل للنازحين في منطقة المواصي الشمالية أو مواصي القرارة.

أدت الغارة إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين ولا تزال فرق الإسعاف والدفاع المدني تعمل على انتشال أو البحث عن المزيد من المصابين.

وأسفرا الاستهدافين الأخيرين حتى اللحظة عن استشهاد 4 أشخاص بالإضافة إلى 15 جريحا وعدد من المفقودين.