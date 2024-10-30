في كلمتها الختامية.. ماذا قالت كاملا هاريس عن منافسها دونالد ترامب؟

وكالات

قدمت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية كاملا هاريس، الكلمة الانتخابية الختامية لها خارج البيت الأبيض، بحسب سكاي نيوز.

وركزت هاريس على رسالة مفادها، أن منافسها الجمهوري دونالد ترامب لا يصلح لقيادة البلاد.

وقالت هاريس: "الولايات المتحدة الأمريكية ليست مركزا لمخططات الديكتاتوريين الطامحين، الولايات المتحدة الأمريكية هي أعظم فكرة ابتكرتها البشرية على الإطلاق".

ووصفت هاريس منافسها، أنه غير مستقر، ومهووس بالانتقام، وظالم، ويسعى إلى السلطة دون رادع.

ودعت هاريس الأمريكيين إلى "طي صفحة ترامب"، مؤكدة طوال حديثها أنها تمثل جيلا جديدا من القيادة.

وناشدت هاريس المتجمعين في واشنطن: "يا أمريكا، دعونا نصل إلى هذا المستقبل. دعونا نقاتل من أجل هذا البلد الجميل الذي نحبه. وفي 7 أيام، لدينا القدرة على قلب الصفحة والبدء في كتابة الفصل التالي في القصة الأكثر استثنائية على الإطلاق".

وأضافت: "لقد حان الوقت لطي صفحة الدراما والصراع والخوف والانقسام. لقد حان الوقت لجيل جديد في أمريكا.. وأنا على استعداد لتقديم ذلك كرئيسة قادمة للولايات المتحدة الأمريكة".

وتأتي الكلمة الختامية قبل أسبوع بالضبط من موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الثلاثاء المقبل.