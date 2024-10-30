شهداء ومصابين جراء غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح

وكالات

استشهد عددا من الفلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح بقطاع غزة، وفقا لما ذكرته العربية.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، غارات إسرائيلية على مناطق في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة.

وفجرت المقاومة الفلسطينية، في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت بشكل مباشر جرافة عسكرية في مقدمة قوة إسرائيلية اقتحمت محيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة في إطار تصدي الأذرع العسكرية الفلسطينية لاقتحام جيش الاحتلال.