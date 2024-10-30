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تفجير جرافة إسرائيلية واشتباكات بين المقاومة والاحتلال.. ماذا يحدث في نابلس؟

02:24 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

استهداف جرافة إسرائيلية أرشيفية

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وكالات

فجرت المقاومة الفلسطينية، في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس، عبوة ناسفة محلية الصنع استهدفت بشكل مباشر جرافة عسكرية في مقدمة قوة إسرائيلية اقتحمت محيط قبر يوسف لتأمين اقتحام المستوطنين.

واندلعت اشتباكات مسلحة في إطار تصدي الأذرع العسكرية الفلسطينية لاقتحام جيش الاحتلال، بحسب الغد.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية وسط فرض طوق أمني واسع وعزل مخيمي بلاطة وعسكر شرقي نابلس، وذلك بهدف تأمين دخول حافلات المستوطنين للقبر بالتزامن مع تحويل منازل فلسطينية لنقاط عسكرية لقناصة الاحتلال.

وأغلقت جرافة عسكرية إسرائيلية شارع عمان شرق نابلس بالسواتر الترابية.

وأظهرت مقاطع مصورة مئات المستوطنين الذين وصلوا على متن نحو 15 حافلة محيط قبر يوسف ترافقها شاحنات تنقل على متنها تجهيزات صوتية لإقامة صلوات تلمودية وسط أجواء صاخبة.

وهناك هدف غير معلن من هذه الاقتحامات يتمثل في محاولة فرض سيادة إسرائيلية على هذا الموقع الديني.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات بشكل شبه يومي على مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية منذ أكثر من عام، تزامن مع بدء عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر 2023.

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