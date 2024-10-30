هل تتحقق خطة دونالد ترامب الثورية لإلغاء ضريبة الدخل على الأفراد؟

وكالات

طرح الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الانتخابي للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، في خطاباته الانتخابية الأخيرة، مرارًا وتكرارًا فكرة لافتة للنظر وهي إلغاء ضرائب الدخل على الأفراد.

الاقتراح المعلن من المرشح الأمريكي، جاء بعد سلسلة من التخفيضات الضريبية الأخرى التي طرحها ترامب، بما في ذلك إلغاء الضرائب على مدفوعات قروض السيارات ومزايا الضمان الاجتماعي والبقشيش للعاملين في المطاعم.

لكن وفقا لموقع "أيه بي سي"، فإن الإلغاء المحتمل لضرائب الدخل الشخصي لكل الأمريكيين يُمثل خطة ثورية غير مسبوقة.

وعندما سأل مٌضيف البودكاست جو روجان، "ترامب" الأسبوع الماضي عما إذا كان جادًا بشأن الخطة الجديدة، قال ترامب: "نعم بالتأكيد، ولما لا؟"، بحسب سكاي نيوز.

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة ستعوض ثمن عائدات الضرائب الغائبة مستقبلا برفع أسعار التعرفة الجمركية على الدول المصدرة لأمريكا.

وأضاف ترامب: "لن نسمح للعدو بالدخول والاستيلاء على وظائفنا والاستيلاء على مصانعنا وأخذ عمالنا وعائلاتنا، إلا إذا دفعوا ثمنًا باهظًا والثمن الكبير هو الرسوم الجمركية".

وتُمثل ضريبة الدخل الفردي حاليا ما يقرب من 2.5 ترليون دولار في الإيرادات التي تجلبها الحكومة الفيدرالية كل عام.

ومن غير الواضح ما إذا كان اقتراح ترامب سيتضمن أيضا إلغاء الضرائب على الرواتب وضرائب دخل الشركات.

وقال مارك جولدوين، نائب الرئيس الأول ومدير السياسات الأول في لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، لشبكة "أيه بي سي": "مقترح ترامب سيمثل تغييرا جوهريا جدا عن السياسة الحالية في حال تحقق".

لكنه أقر أن التفاصيل حول كيفية عمل هذه الخطة غير كاملة ولم يوفرها فريق ترامب.

وقال الخبراء لشبكة "أيه بي سي"، إنه سيكون من المستحيل تعويض الإيرادات الحكومية التي ستفقد من الضرائب، بزيادة التعريفات الجمركية.