القناة 12 الإسرائيلية: زيارة "كوريلا" تهدف للتنسيق مع إسرائيل بشأن مواجهة إيران

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن زيارة قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، تهدف للتنسيق مع إسرائيل بشأن مواجهة السيناريوهات المحتملة في الساحة الإيرانية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وتوعد الجيش الإسرائيلي، لإيران بمهاجمتها بقدرات غير مسبوقة إذا حاولت استخدام الصواريخ مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي: "إذا ارتكبت إيران خطأ إطلاق وابل صاروخي آخر على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيفية الوصول إلى إيران، بقدرات لم نستخدمها من قبل".

وأضاف هاليفي: "سنضرب بصورة قوية قدرات وأماكن استثنيناها من الضربة السابقة، لقد قمنا بهذا لسبب بسيط لأننا قد نحتاج لضربها في المرة القادمة".