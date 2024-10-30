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أولمرت: نتنياهو هو عدو إسرائيل وليست إيران أو حزب الله وحماس

12:11 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024

صورة ارشيف بتاريخ 29 كانون الاول/ديسمبر 2015 لرئيس

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وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، الثلاثاء، عن عدو إسرائيل ليس إيران وحزب الله وحماس بل متطرفون إسرائيليون مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أعرب أولمرت عن أسفه لاعتماد نتنياهو على متطرفين وتغاضيه عن أفعالهم غير المقبولة.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونين قد يمنعان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، من مواصلة عملها.

ويحظر القانونان عمل وكالة أونروا، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة، التي تزعم إسرائيل أنها مخترقة من جانب حماس. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.

أولمرت نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي
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