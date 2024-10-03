الصحة الفلسطينية: 14 شهيدا في الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم

وكالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 14 شخصا جراء الغارة الإسرائيلية على مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية مساء اليوم الخميس.

كانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل عن مصدر عسكري قوله، إن طائرات سلاح الجو قصفت منزل مسلحين في طولكرم بالضفة الغربية لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية.