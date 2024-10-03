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مجموعة السبع تحذر من تصعيد يخرج عن السيطرة في الشرق الأوسط

11:04 م الخميس 03 أكتوبر 2024

مجموعة السبع تدين تشريع إسرائيل بؤر استيطانية جديد

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وكالات

أعرب زعماء دول مجموعة السبع، مساء الخميس، عن "قلقهم العميق" جراء "تدهور الوضع" في الشرق الأوسط، محذرين من تصعيد قد يخرج عن السيطرة في المنطقة.

وأفاد بيان صادر عن المجموعة: "نحن، زعماء مجموعة السبع، نعرب عن قلقنا العميق إزاء تدهور الوضع في الشرق الأوسط وندين بأشد العبارات هجوم إيران العسكري المباشر على إسرائيل".

وحذر البيان من "دورة خطيرة من الهجمات والردود الانتقامية تهدد بإذكاء تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، وهو ما ليس في مصلحة أحد".

ودعا زعماء مجموعة السبع، الخميس، الأطراف الإقليمية إلى "التصرف بمسؤولية" وضبط النفس، وأكدوا أيضا على دعمهم لأمن إسرائيل.

مجموعة السبع الشرق الأوسط إسرائيل الهجوم الإيراني إيران
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