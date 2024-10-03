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البنتاجون: لا نسعى لصراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط

10:27 م الخميس 03 أكتوبر 2024

وزارة الدفاع الأمريكية

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وكالات

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن واشنطن لا ترغب في نشوب صراع إقليمي أوسع في الشرق الأوسط، مشددة على أنها لا تسعى للحرب مع أي منظمة أو دولة في المنطقة.

وأضافت الوزارة أنها تجري محادثات مع الإسرائيليين حول طبيعة ردهم على الهجوم الإيراني، موضحة أنه لا توجد خلافات بين وزير الدفاع لويد أوستن ومجلس الأمن القومي بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن إسرائيل تستهدف مواقع قيادة حزب الله ومخازن أسلحته عند الحدود لحماية المدنيين على كلا الجانبين، في حين أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل، بعضها استهدف مواقع عسكرية والبعض الآخر استهدف مدنيين.

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