أمريكا تعلن مغادرة 250 من مواطنيها في لبنان خلال أسبوع

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، يوم الخميس إن حوالي 250 أمريكيًا وأفراد أسرهم غادروا لبنان في رحلتين تنظمهما الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتابع ميلر، إن الرحلة الثانية غادرت بيروت صباح الخميس، وعلى متنها 134 راكبا، مشيرا إلى أن تلك الرحلة ورحلة يوم الأربعاء ذهبتا إلى اسطنبول.

وأضاف ميلر في إفادة صحفية: "سنواصل تنظيم تلك الرحلات طالما أن الوضع الأمني يمثل تحديًا، طالما لا توجد خيارات تجارية كافية متاحة، وطالما أن هناك طلبًا، وعملت الولايات المتحدة مع شركة طيران الشرق الأوسط لزيادة عدد المقاعد المخصصة للمواطنين الأمريكيين".

وفي وقت سابق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، إن التقديرات تشير إلى شن هجوم إسرائيلي على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت هيئة البث نقلا عن المصادر، أن الإدارة الأمريكية تضغط لتخفيف الرد خشية استهداف إسرائيل منشآت نفطية، موضحة أن محادثات أمنية وسياسية مع الإدارة الأمريكية في محاولة لصياغة رد متوازن.

وتابعت، أن الرد على إيران سيتم عبر التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة.