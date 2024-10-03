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BBC

حزب الله يعلن مقتل 17 جنديا إسرائيليا بمواجهات اليوم في لبنان

09:43 م الخميس 03 أكتوبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قال حزب الله اللبنانى إنه قتل 17 جنديا وضابطا إسرائيليا في مواجهات اليوم جنوبى لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية. وأعلن حزب الله اليوم تنفيذ 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف خلال الساعات الأخيرة.

يأتى هذا بعد أن أعلن حزب الله اليوم استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في مستوطنة كفر جلعادى بصواريخ، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله اللبنانى، تفجير عبوتين ناسفتين بقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه بلدة مارون الراس بجنوب لبنان.

وقال حزب الله فى بيان أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إنه لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه بلدة مارون الراس، فجّر فجر يوم الخميس عبوتين ناسفتين بالقوة المتقدمة.

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