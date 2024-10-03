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الخارجية الأمريكية: نواصل مناقشاتنا مع إسرائيل بشأن خيارات الرد على الهجوم الإيراني

09:37 م الخميس 03 أكتوبر 2024

وزار ة الخارجية الأمريكية

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وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل مناقشاتها مع الجانب الإسرائيلي بشأن الخيارات المتاحة للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ورفضت الوزارة التعليق على تصريحات الرئيس بايدن المتعلقة بضربة إسرائيلية محتملة على المنشآت النفطية الإيرانية، مؤكدة رغبتها في وقف إطلاق النار في لبنان.

وشددت الخارجية الأمريكية على حق إسرائيل في استهداف قدرات "الجماعات الإرهابية"، معربة عن قلقها من احتمال خروج العملية الإسرائيلية عن السيطرة، محذرة من أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط يزيد من احتمالية توسعها.

وزارة الخارجية الأمريكية الرد على الهجوم الإيراني الهجوم الصاروخي الإيراني. الجانب الإسرائيلي المنشآت النفطية الإيرانية
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