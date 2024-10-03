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مسؤول أمريكي: لا نعتقد أن رد إسرائيل على إيران وشيك

09:14 م الخميس 03 أكتوبر 2024

إسرائيل وإيران

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وكالات

صرح مسؤول أمريكي أن واشنطن لا تتوقع ردًا إسرائيليًا وشيكًا على إيران، في ضوء المحادثات الجارية مع المسؤولين الإسرائيليين.

وأكد المسؤول أن الرئيس جو بايدن كان واضحًا في رفضه لدعم أي ضربة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشددًا على ضرورة تجنب استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط.

وأشار المسؤول إلى أن النقاشات مع إسرائيل حول الرد على الضربة الإيرانية مستمرة، دون أن تطلب إسرائيل دعمًا أمريكيًا حتى الآن.

وأكمل: "المسؤولون العسكريون الأمريكيون إسرائيل على مراعاة الوضع العسكري الأمريكي في المنطقة وتجنب أي تصعيد قد يؤدي إلى حرب إقليمية شاملة".

المنشآت النووية الإيرانية إسرائيل إيران جو بايدن الهجوم الإيراني
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