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BBC

الحوثيون ينشرون مشاهد من استهداف سفينة نفط بريطانية بالبحر الأحمر

08:51 م الخميس 03 أكتوبر 2024

استهداف سفينة نفط بريطانية بالبحر الأحمر أرشيفية

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وكالات

نشر وسائل إعلام يمنية مقاطع فيديو تُوثق لحظة استهداف السفينة البريطانية "CORDELIA MOON" بزورق مُسير في البحر الأحمر، مما تسبب في انفجار كبير وسط البحر.

وأظهرت المشاهد إصابة السفينة بشكل مباشر، في وقت تلتزم فيه بريطانيا الصمت حيال الحادثة.

كان العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات اليمنية، قد أعلن في وقت سابق عن استهداف السفينة البريطانية كجزء من ثلاث عمليات نفذت يوم الثلاثاء، استهدفت سفنًا مرتبطة بكيان الاحتلال وتجاوزت قرار الحظر.

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