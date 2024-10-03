الحوثيون ينشرون مشاهد من استهداف سفينة نفط بريطانية بالبحر الأحمر

وكالات

نشر وسائل إعلام يمنية مقاطع فيديو تُوثق لحظة استهداف السفينة البريطانية "CORDELIA MOON" بزورق مُسير في البحر الأحمر، مما تسبب في انفجار كبير وسط البحر.

وأظهرت المشاهد إصابة السفينة بشكل مباشر، في وقت تلتزم فيه بريطانيا الصمت حيال الحادثة.

كان العميد يحيى سريع، المتحدث باسم القوات اليمنية، قد أعلن في وقت سابق عن استهداف السفينة البريطانية كجزء من ثلاث عمليات نفذت يوم الثلاثاء، استهدفت سفنًا مرتبطة بكيان الاحتلال وتجاوزت قرار الحظر.