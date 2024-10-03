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مسؤول إسرائيلي: أحداث الحرب قد تتطور بشكل غير متوقع

06:31 م الخميس 03 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي، أن أحداث الحرب قد تتطور بشكل غير متوقع، وإن إسرائيل لا تريد توسيع غزوها للبنان، لكن قد تنجر لهذا السيناريو.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب واسعة، ويسعى لاتفاق يتضمن انسحاب حزب الله ونزع سلاحه.

كان بايدن، قال اليوم الخميس، إن لا شيء سيحدث "الخميس" بشأن رد إسرائيلي على إيران.

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إنها لا تتوقع إطلاقا دخول قوات أمريكية للقتال إلى جانب إسرائيل.

وأكدت هاريس في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنها ستكون ثابتة في التزامها بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أنه يجب التعامل مع إيران على محمل الجد بشأن تهديدها مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الهجوم الإيراني لبنان حزب الله إيران كامالا هاريس
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