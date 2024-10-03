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أمير قطر يؤكد تضامن بلاده مع لبنان

06:30 م الخميس 03 أكتوبر 2024

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

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وكالات

قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع.

وأكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على وقوف قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها، موضحا أنه وجه بسرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لكل النازحين والمتضررين من العدوان.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مسؤول إسرائيلي، أن أحداث الحرب قد تتطور بشكل غير متوقع، وإن إسرائيل لا تريد توسيع غزوها للبنان، لكن قد تنجر لهذا السيناريو.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعتزم تحويل التوغل إلى حرب واسعة، ويسعى لاتفاق يتضمن انسحاب حزب الله ونزع سلاحه.

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لبنان وقف الحرب على غزة قطاع غزة إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله
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