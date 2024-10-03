فتح الباب غدًا.. خطوات التقديم على برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

القاهرة- مصراوي

كل عام ينتظر الكثير من المصريين، فتح باب التقديم على الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بـ"اللوتري الأمريكي، التي يفتح باب التقديم فيها بداية من غدًا الجمعة الموافق 4 أكتوبر، ويستمر حتى الـ7 من نوفمبر الجاري.

وتبدأ وزارة الخارجية الأمريكية فتح باب التقديم على برنامج الهجرة العشوائية 2025/ 2026، في السفارات حول العالم، وتعد السفارة الأمريكية بمصر من أكثر السفارات تلقيًا لطلبات الهجرة كل عام، ففي 2020 تقدم للهجرة قرابة المليون ونصف المليون مصري، وفي 2021 انخفض الرقم إلى 872 ألفا وإن بقيت مصر في العامين أكبر دولة في العالم يتقدم مواطنوها بطلبات الهجرة لأمريكا.

ويجب على الراغبين في الحصول على فرصة التقديم للهجرة العشوائية لـ أمريكا، والمشاركين في برنامج DV-2025 الاحتفاظ برقم التأكيد الخاص بهم.

ويكون التسجيل في اللوتري الأمريكي 2025، من خلال موقع الهجرة الأمريكية الرسمى هنا

شروط التقديم في اللوتري الأمريكي

- أن يكون المتقدم لبرنامج الهجرة العشوائية لأمريكا من الدول المسموح لها بالتقدم للبرنامج، مثل: (مصر والمغرب والكويت والبحرين والعراق والأردن ولبنان وقطر والسعودية وسوريا).

- الحصول على تعليم ثانوي أو خبرة في العمل.

- إتمام عملية التسجيل الإلكترونية لبرنامج DV.

- يكون التقديم على الهجرة العشوائية لأمريكا مجانيًا.

نصائح قبل التقديم على اللوتري الأمريكي

1- أن يمتلك جواز سفر ساري لـ6 أشهر على الأقل.

2- التأكد من المعلومات المقدمة في الطلب، فأي خطأ، مثل إذا كنت متزوج وكتبت أعزب، أو كتبت العمر بالخطأ، فإن هذا ينهي فرصتك تمامًا في الفوز.

3- أن يكون السن فوق 18 عامًا وقت موعد المقابلة، ويكون المقدم على الطلب حاصلا على الثانوية العامة، أو ما يعادل 12 عاما تعليميا، أو يكون صاحب حرفة بعامين خبرة.

4- أن تكون الصورة المقدمة في الطلب بمقاس 5×5، وبخلفية بيضاء، ولم يمر عليها 6 أشهر، بشرط أن لا يتم التعديل عليها ببرامج الفوتوشوب.

يشار إلى أن الصورة لها شروط خاصة لقبولها وهي كالآتي:

1- يجب أن يكون حجم الصورة 600 * 600 بيكسل أو اكثر ويمكن أن يقبل النظام حتى 1200 * 1200 بيكسل.

2- حجم ملف الصورة ليزيد عن 240 كيلوبايت.

3- امتداد الصورة يجب أن يكون JPEG.

4- دقة الألوان تكون 24 bit

5- الخلفية بيضاء.

6- أن يظهر الوجه كاملا ظاهر في الصورة.

7- أن تكون الصورة دون أي ظل أو أي ملابس تغطي الوجه.

8- أن تكون للشخص من منتصف الصدر وحتى نهاية الرأس

9- أن تكون المسافة من العين حتى أسفل الصورة من 35 إلى 28 ملم

10- يجب أن يحتل الرأس حوالي 50% مساحة الصورة.

11- بالنسبة للسيدات لا يجب أن تفرط في وضع مساحيق التجميل أو مواد تفتيح البشرة أثناء التصوير.

12- لا ترتدي النظارات أثناء التصوير حتى لو كانت نظارة طبية.

إذا كنت مضطر لارتداء نظارة طبية أثناء التقديم، سيتعين عليك أثناء المقابلة تقديم بيان طبي موقع من أخصائي طبي أو ممارس صحي يفيد ذلك.

وإذا كنت ترغب في التحقق من صلاحية الصورة للتقديم، انظر الرابط أدناه هنا

خطوات التقديم في برنامج الهجرة العشوائية لأمريكا

- تأكد أن الصورة الشخصية التي ترفقها على الموقع تتوافق تمامًا مع متطلبات صورة دخول برنامج الهجرة العشوائية؛ حتى لا يتم استبعادك.

- اضغط على أيقونة بدء الدخول (begin an entry).

- اكتب الحروف كما تظهر في الصورة للتحقق.

- إدخال جميع البيانات الشخصية باللغة الإنجليزية بدقة.

- ضع صورة شخصية حسب المطلوب من الموقع.

- اضغط على زر (submit).

- بعد ذلك ستتلقى رقم تأكيد التسجيل؛ احتفظ به لأنك ستكون في حاجة إليه عند الاستعلام عن نتيجة القرعة في شهر مايو 2025.

يشار إلى أن المشاركين في برنامج الهجرة العشوائية، ينتظروا الإعلان عن نتيجة اللوتري الأمريكي في شهر 4 مايو لعام 2025.