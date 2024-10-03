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BBC

بايدن عن الرد الإسرائيلي على إيران: لا شيء سيحدث "الخميس"

05:11 م الخميس 03 أكتوبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، إن لا شيء سيحدث "الخميس" بشأن رد إسرائيلي على إيران.

بدورها، قالت نائبة الرئيس كامالا هاريس، اليوم الخميس، إنها لا تتوقع إطلاقا دخول قوات أمريكية للقتال إلى جانب إسرائيل.

وأكدت هاريس في تصريحات لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية، أنها ستكون ثابتة في التزامها بقدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، مشيرة إلى أنه يجب التعامل مع إيران على محمل الجد بشأن تهديدها مصالح أمريكا وحلفائها في المنطقة.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، قولهم إن إسرائيل أخبرت واشنطن أنها لا تشعر بالحاجة للرد على إيران بشكل فوري وواسع.

وأوضح المسؤولون الأمريكيون، أن الولايات المتحدة وأوروبا تخشيان أن تضرب إسرائيل أهدافا اقتصادية في إيران، كما تخشيان أن يؤدي رد إسرائيل إلى تصعيد خطير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول أوروبي كبير، تأكيده أن طهران تعد الهجمات على صناعة النفط والغاز الخاصة بها خطا أحمر.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن حلفاء واشنطن الأوروبيون يشعرون بالقلق من أنها لا تمارس ضغطا كافيا على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الإسرائيليين لم يبحثوا مع الأمريكيين توجيه ضربة للمواقع النووية الإيرانية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء آخرون وضعوا خطة دفاعية ضد هجمات محتملة لإيران.

وأشار مسؤولون أمريكيون، إلى أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل لاستيضاح غايتها الاستراتيجية من خوض حروب متعددة الجبهات.

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