بزشكيان لوفد حماس: أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيعقبه رد إيراني أقسى

وكالات

قالت وكالة أنباء "فارس" نقلا عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لدى لقائه وفد حركة حماس بالدوحة، اليوم الخميس، إن "أي خطأ يرتكبه الكيان الصهيوني سيعقبه رد إيراني أقسى".

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول إيراني، إن طهران وجهت عبر قطر رسالة لواشنطن تناولت أوضاع المنطقة بعد ضربتها الأخيرة لإسرائيل.

وأشار المسؤول الإيراني في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن طهران أكدت في رسالتها غير المباشرة لواشنطن انتهاء مرحلة ضبط النفس من طرف واحد، مؤكدا أن ضبط النفس الفردي لا يؤمن متطلبات أمننا القومي.

وأوضح المسؤول الإيراني، أن رسالة طهران لواشنطن أكدت أن أي هجوم إسرائيلي سيقابل برد غير تقليدي يشمل البنى التحتية، كما لواشنطن تناولت الضرورة الإقليمية "للجم الكيان الصهيوني وجنونه".