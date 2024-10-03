خبير صواريخ روسي: الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل لعبة متقنة

وكالات

في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل، مساء الثلاثاء، تباينت الآراء حول مدى جدية رد طهران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وكذا الأمين العام لحزب الله حسن نصر، وإذا ما كان الهجوم تم بالتنسيق مع تل أبيب.

وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس الأكاديمية الروسية لعلوم الصواريخ والمدفعية، دكتور العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف، إن الصواريخ "فرط الصوتية" تحلّق مع انفصالها عن الرأس الحربي، مشيرا إلى أن الوحدة القتالية كاملة تنفجر وتسبب دمارا، لكن الصاروخ الذي سقط كان فارغا يهدف إلى إظهار التصميم على تنفيذ الهجوم الانتقامي، مؤكدا أنه بسيط وقديم، لكي يستنفد صواريخ الدفاع الجوي الإسرائيلية.

وأشار الكاتب في مقال نشرته مجلة "أرجومينتي إي فاكتي" الروسية، إلى أن إيران لم تكن تنوي التسب في أضرار لإسرائيل، موضحا أنها سعت من خلال هجومها إلى حفظ ماء وجهها أمام العالم العربي.

إلى جانب ذلك، يرى الخبير الروسي، أن إيران أوضحت أنها لم تعط سببا لإسرائيل والولايات المتحدة، لتنفيذ هجوم ضدها، مضيفا "هذه لعبة دقيقة وجميلة للغاية"، وفق سيفكوف.

وأكد سيفكوف، أن إيران لا ترغب في بدء حرب واسعة النطاق، إذ أن ذلك سيؤدي إلى انخراط العديد من الدول في الصراع وبالتالي يزعزع استقرار المنطقة.

وأوضح خبير الصواريخ الروسي أن الوضع معقد بالنسبة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "في حاجة إلى الحرب للبقاء في منصبه وتبرير جولة التصعيد الجديدة، لافتا إلى أن الأمريكيين يدركون ذلك، لكنهم في الوقت نفسه لا يفضلون أن يتطور الصراع في الشرق الأوسط.

وبرر سيفكوف ذلك، بأن الولايات المتحدة ستضطر إلى الدخول في الحرب بشكل مباشر، وسيكون الديمقراطيين هم صاحب القرار في ذلك، ما سيؤدي إلى تراجع حظوظ مرشحهم للانتخابات الرئاسية.