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الخارجية الروسية: لم نبحث مع الولايات المتحدة الأزمة في الشرق الأوسط

04:30 م الخميس 03 أكتوبر 2024

نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف

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موسكو – (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الخميس، أن روسيا لم تبحث مع الولايات المتحدة الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط.

وقال ريابكوف -في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "لم نناقش مع الجانب الأمريكي الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط عبر القنوات الدبلوماسية.. لدينا نهجان مختلفان تماما".
وأعرب المسئول الروسي عن قلق موسكو إزاء إشارات التصعيد الإسرائيلية فيما يتعلق بضربة انتقامية محتملة على إيران، والتي يمكن أن تشمل منشآت نووية.

هذا المحتوى من

Asha
سيرجي ريابكوف وزير الخارجية الروسي موسكو
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