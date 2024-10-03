فيديو| بزعم حمله سكين.. جيش الاحتلال يقتل شاب فلسطيني قرب الخليل

وتحييد منفذ العملية

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عناصر الجيش، أطلقوا النار على فلسطيني، زعموا أنه حاول تنفيذ عملية طعن وكان بحوزته سكين، عند مدخل قاعدة لواء يهودا قرب الخليل بالضفة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بإطلاق نار باتجاه قاعدة عسكرية في منطقة الخليل.

تغطية صحفية: استنفار كبير لجيش الاحتلال في مكان إطلاق النار على شاب قرب معسكر للاحتلال بالخليل pic.twitter.com/Oswh9nVpg7 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 3, 2024

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن هناك استنفارًا كبيرًا لجيش الاحتلال في مكان إطلاق النار على شاب قرب معسكر للاحتلال بالخليل