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فيديو| بزعم حمله سكين.. جيش الاحتلال يقتل شاب فلسطيني قرب الخليل

04:25 م الخميس 03 أكتوبر 2024

جيش الاحتلال يقتل شاب فلسطيني قرب الخليل

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وتحييد منفذ العملية

وكالات

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عناصر الجيش، أطلقوا النار على فلسطيني، زعموا أنه حاول تنفيذ عملية طعن وكان بحوزته سكين، عند مدخل قاعدة لواء يهودا قرب الخليل بالضفة.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية، بإطلاق نار باتجاه قاعدة عسكرية في منطقة الخليل.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن هناك استنفارًا كبيرًا لجيش الاحتلال في مكان إطلاق النار على شاب قرب معسكر للاحتلال بالخليل

جيش الاحتلال قتل شاب فلسطيني اطلاق نار
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