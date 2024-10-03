صحة غزة: استشهاد نحو 41788 شخصًا جراء العدوان الإسرائيلي

وكالات

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الخميس، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 363 يوما، أسفرت عن استشهاد 41788 شخصًا على الأقل.



وجاء في التقرير الإحصائي اليومي للوزارة أن القوات الإسرائيلية ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 99 شهيدًا و169 مصابا، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وارتفع عدد الإصابات منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 96794 جريحا.



وأوضحت أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت في وقت سابق اليوم إلى أن عدد المفقودين يقدر بنحو 10 آلاف مفقود، يعتقد بأنهم تحت أنقاض المباني المدمرة.