لوفتهانزا تستأنف بعض الرحلات الجوية للشرق الأوسط

فرانكفورت- (د ب أ)

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس، إنها سوف تستأنف رحلات معينة لوجهات في الشرق الأوسط.

غير أن الشركة لم تقرر بعد استخدام المجال الجوي الإيراني والعراقي كإجراء احترازي بسبب الصراع الدائر، حتى إشعار آخر.

وأشارت الشركة إلى أن ممرا في المجال الجوي العراقي سوف يستخدم بلا شك للمغادرة والوصول إلى أربيل في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد.

وقالت لوفتهانزا إنه بغض النظر عن تعديل جدول الرحلات القصير الأمد هذا، فإن المجال الجوي الإسرائيلي لن يستخدم إلا بعد 31 أكتوبر، بينما المجال الجوي الأردني سوف يستخدم مجددا من الخميس.

وأشارت لوفتهانزا إلى أن الرحلات من وإلى أربيل وكذلك العاصمة الأردنية عمان سوف تستأنف اعتبارا من الخميس. وعلاوة على ذلك، سوف يتم تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 31 أكتوبر ومن وإلى بيروت حتى 30 نوفمبر.

وأضافت لوفتهانزا أن الرحلات من وإلى طهران سوف تظل ملغاة حتى 14 أكتوبر.

وقررت الشركة بالفعل أنها لن تسير رحلات إلى طهران إلا بعد 26 أكتوبر لأسباب تشغيلية.

وقالت الشركة إنها سوف تواصل مراقبة الوضع عن كثب وسوف يخضع لمزيد من التقييم في الأيام المقبلة.