الرئيس الإيراني: اغتيال هنية من أكثر الأحداث إيلامًا في حياتي

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الدول الغربية قدمت وعودًا كاذبة لإيران، ودعتنا لضبط النفس، من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، لكن استمرار الجرائم الإسرائيلية، أجبرتنا على توجيه رد قاس لتل أبيب.



وتوعد الرئيس الإيراني، خلال لقائه أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في قطر، إسرائيل برد "أقوى من هجوم 1 أكتوبر".



وأضاف بزشكيان، الذي يقوم بزيارة رسمية هي الأولى له إلى قطر، أنه "إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ ستتلقى ردا أكثر قسوة من قبل قواتنا المسلحة"، مشيرا إلى أن "اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية كان واحدا من أكثر الأحداث إيلاما في حياته، إذ أنه كان ضيفا في حفل تنصيبه".



وشنت إيران هجوما على إسرائيل في 1 أكتوبر بنحو 200 صاروخ، ردا على اغتيال هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 سبتمبر الماضي.







