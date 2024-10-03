روسيا: 3 قتلى وعشرات الجرحى جراء هجوم أوكراني على بيلجورود

موسكو- (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية، في وقت مبكر من اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 24 آخرين بجروح في هجمات أوكرانية بالقنابل على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية.

وقال مدير إدارة الصحة في مقاطعة بيلجورود الروسية، أندريه إيكونيكوف، إن من بين المصابين طفلين.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، نقلا عن إيكونيكوف، أن الهجوم الذي وقع أمس الأربعاء استهدف مناطق سكنية.

ولم يتسن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.

وارتفع عدد الهجمات عبر الحدود في المناطق الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية منذ بداية الحرب الروسية الشاملة ضد أوكرانيا.