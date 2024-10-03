بقذائف المدفعية.. حزب الله يتصدى لمحاولة تقدم إسرائيلية جنوبي لبنان

وكالات

قال حزب الله اللبناني في بيان، اليوم الخميس، إن قواته تصدت لمحاولة تقدم لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة فاطمة (معبر حدودي سابق بين إسرائيل ولبنان) جنوبي لبنان بقذائف المدفعية.

وأوضح حزب الله في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (10:15) من صباح يوم الخميس 3-10-2024 لمحاولة تقدم لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

وأعلن حزب الله، أنه قصف تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بصلية صاروخية، كما قصف تجمعا بين شتولا والراهب برشقة صاروخية.