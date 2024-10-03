المرصد السوري: الغارة الإسرائيلية دمرت مستودعا للأسلحة في ريف جبلة

وكالات

قال المرصد السوري، إن الغارة الإسرائيلية على ريف جبلة في الساحل السوري دمرت مستودعا للأسلحة، بحسب سكاي نيوز.

وأكدت مصادر إعلامية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام معادية مقابل الساحل السوري.

وقالت مصادر إعلامية سورية، إنه تم سماع أصوات انفجارات في اللاذقية وطرطوس.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا بالجليل الغربي، بقذائف المدفعية وإصابته إصابة دقيقة.

وقصفت إسرائيل مناطق من بيروت والضاحية الجنوبية لها خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، في استئناف لهجماتها المكثفة على أماكن متفرقة من لبنان.

وشنت إسرائيل غارة على منطقة داخل مدينة بيروت قرب وسط العاصمة اللبنانية.