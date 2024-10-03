إعلان

BBC

المرصد السوري: الغارة الإسرائيلية دمرت مستودعا للأسلحة في ريف جبلة

05:45 ص الخميس 03 أكتوبر 2024

الغارات الإسرائيلية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

قال المرصد السوري، إن الغارة الإسرائيلية على ريف جبلة في الساحل السوري دمرت مستودعا للأسلحة، بحسب سكاي نيوز.

وأكدت مصادر إعلامية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام معادية مقابل الساحل السوري.

وقالت مصادر إعلامية سورية، إنه تم سماع أصوات انفجارات في اللاذقية وطرطوس.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا بالجليل الغربي، بقذائف المدفعية وإصابته إصابة دقيقة.

وقصفت إسرائيل مناطق من بيروت والضاحية الجنوبية لها خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، في استئناف لهجماتها المكثفة على أماكن متفرقة من لبنان.

وشنت إسرائيل غارة على منطقة داخل مدينة بيروت قرب وسط العاصمة اللبنانية.

الغارة الإسرائيلية الغارة الإسرائيلية في بيروت سوريا المرصد السوري إسرائيل لبنان انفجارات في اللاذقية وطرطوس بيروت الآن استهداف بيروت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية