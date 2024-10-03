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BBC

بعد الانفجارات.. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية

05:11 ص الخميس 03 أكتوبر 2024

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لغارات إسرائيلية

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وكالات

أكدت مصادر إعلامية سورية، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأجسام معادية مقابل الساحل السوري، بحسب سكاي نيوز.

وقالت مصادر إعلامية سورية، إنه تم سماع أصوات انفجارات في اللاذقية وطرطوس.

وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا بالجليل الغربي، بقذائف المدفعية وإصابته إصابة دقيقة.

وقصفت إسرائيل مناطق من بيروت والضاحية الجنوبية لها خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، في استئناف لهجماتها المكثفة على أماكن متفرقة من لبنان.

وشنت إسرائيل غارة على منطقة داخل مدينة بيروت قرب وسط العاصمة اللبنانية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابعا للحزب "في قلب بيروت"، في إشارة إلى الهجوم على الباشورة.

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