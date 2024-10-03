بالمدفعية.. حزب الله يستهدف تجمع للجيش الإسرائيلي بموقع حانيتا

وكالات

قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا بالجليل الغربي، بقذائف المدفعية وإصابته إصابة دقيقة، وفقا لسكاي نيوز.

وقصفت إسرائيل مناطق من بيروت والضاحية الجنوبية لها خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، في استئناف لهجماتها المكثفة على أماكن متفرقة من لبنان.

وشنت إسرائيل غارة على منطقة داخل مدينة بيروت قرب وسط العاصمة اللبنانية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف تابعا للحزب "في قلب بيروت"، في إشارة إلى الهجوم على الباشورة.

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام، الرسمية في لبنان، أن الجيش الإسرائيلي استخدم القنابل الفسفورية المحرمة دوليا في غارته على الباشورة.

وفي حصيلة أولية، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 7، في الغارة الإسرائيلية على الباشورة.

وأفادت أنباء أن البناية المستهدفة في الباشورة تعود ملكيتها للنائب عن حزب الله أمين شري.