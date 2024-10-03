بعد الانفجار.. إصابات بالهلع في منطقة تل أبيب وتدافع نحو الملاجيء

وكالات

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن وجود بلاغات أولية عن إصابات بسبب التدافع نحو الملاجيء وإصابات بالهلع في منطقة تل أبيب، وذلك بعد انفجار تل أبيب الذي وقع قبل قليل، وفقا لما ذكرته الغد.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن هناك حالة من التأهب في الجولان خشية تسلل طائرات مسيرة، وفقا لما ذكرته العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام عبرية، قالت قبل قليل، إن طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب فجر اليوم الخميس، بحسب روسيا اليوم.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن تل أبيب تتعرض لهجوم، ودوت صفارات إنذار في بات يام جنوب تل أبيب للتحذير من هجوم جديد بالطائرات المسيرة، بعد هجوم سبقه بدقائق على منطقة ساحل تل أبيب.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، أنه تم اعتراض هدف جوي قبالة ساحل جوش دان "تل أبيب الكبرى" إذ قال إنه لم يتم تفعيل أي تحذيرات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

وفي وقت لاحق، دوت صفارات الإنذار في بات يام جنوب تل أبيب محذرة من هجوم جديد بطائرات مسيرة.

ونفذ حزب الله 27 هجوما الأربعاء ضد الجيش الإسرائيلي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه".‏

وقالت مصادر عبرية أن حزب الله أطلق 220 صاروخا على شمال إسرائيل الأربعاء ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في عدد من المناطق في الجليل الأعلى، كما أندلعت حرائق في شمالي إسرائيل جراء سقوط الصواريخ.