5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت أمس الأربعاء، غارة جوية استهدفت مدرسة "مسقط" التي تؤوي مواطنين نازحين في منطقة حي التفاح شرقي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة خلال بيان له: "طواقمنا تتوجه إلى استهداف لمدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة".