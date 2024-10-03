إعلان

BBC

5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة

03:29 ص الخميس 03 أكتوبر 2024

قصف إسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط 5 شهداء إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي، شنت أمس الأربعاء، غارة جوية استهدفت مدرسة "مسقط" التي تؤوي مواطنين نازحين في منطقة حي التفاح شرقي قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة خلال بيان له: "طواقمنا تتوجه إلى استهداف لمدرسة مسقط التي تؤوي نازحين في منطقة التفاح شرقي مدينة غزة".

قصف إسرائيلي قطاع غزة فلسطين الغارة الإسرائيلية في بيروت
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إعلام عبري: طائرات مسيرة انطلقت من اليمن وانفجرت في تل أبيب

إعلان

إعلان

عاجل - عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية