وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صفارات الإنذار تدوي في بات يام جنوب تل أبيب بعد انفجار حدث في المنطقة نتيجة اسقاط طائرة مسيرة أطلقت من جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلن حزب الله اللبناني، استهداف قوات إسرائيلية في مسكاف عام شمال إسرائيل، فجر اليوم الخميس، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو أسقط مسيرة قبالة شواطئ منطقة تل أبيب الكبرى.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن سكان أبلغوا عن سماع انفجارات في وسط إسرائيل.

ووفقا للتقارير، سمع دوي الانفجارات في تل أبيب وهرتسليا وبتاح تكفا وغيرها من المناطق.

ونفذ حزب الله 27 هجومًا، أمس الأربعاء، ضد الجيش الإسرائيلي دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة ودفاعا عن لبنان وشعبه.‏