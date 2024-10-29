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إذاعة الاحتلال: 80 إسرائيليا قُتلوا خلال شهر أكتوبر بينهم 64 من الأجهزة الأمنية

11:57 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

جنود الاحتلال

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وكالات
أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن 80 إسرائيليا قتلوا خلال شهر أكتوبر بينهم 64 من الأجهزة الأمنية.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن وحدة الإنقاذ الجوية الخاصة 669 عملت منذ بدء الحرب على نقل 1800 جندي مصاب من ميدان المعارك.
وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الوحدة 669 نفذت 1000 طلعة إنقاذ جوية خلال العام.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الوحدة 669 نقلت 1600 جندي مصاب من غزة و200 من لبنان.

الاحتلال الإسرائيلي مقتل إسرائيليين
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