أردوغان يُبدي انفتاحًا على الرأفة بزعيم حزب العمال الكردستاني المسجون

أنقرة - (أ ب)

يبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعمه الضمني اليوم الثلاثاء لاقتراح غير مسبوق من حليفه القومي يمكن أن يؤدي إلى الرأفة بعبد الله أوجلان، الزعيم المسجون لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مراسم أقيمت بمناسبة الذكرى الـ101 لتأسيس الجمهورية التركية في أنقرة، دعا أردوغان إلى اتباع نهج منفتح إزاء التصريحات الأخيرة التي أدلى بها زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي، الذي اقترح الأسبوع الماضي إمكانية منح أوجلان إطلاق سراح مشروط إذا نبذ العنف وحل حزب العمال الكردستاني، وهذا هو أول رد فعل لأردوغان على تصريح بهجلي المفاجئ.

يذكر أنه تمت إدانة أوجلان بتهمة الخيانة وهو يقضي حاليا عقوبة السجن مدى الحياة في سجن بجزيرة قبالة إسطنبول منذ عام 1999، ويقاتل حزب العمال الكردستاني من أجل إقامة دولة مستقلة في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984، وأدى العنف إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتعتبر تركيا وحلفاؤها الغربيون الحزب منظمة إرهابية.

وقال أردوغان "نعتقد أنه سيكون من المفيد أكثر تقييم المقترحات التي تم طرحها مؤخرا تحت قيادة شريكنا في تحالف الشعب (بهجلي) دون تحيز".