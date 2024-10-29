كندا.. المعارضة تخطط للإطاحة بحكومة "ترودو" في البرلمان

أوتاوا - (أ ب)

قال حزب قومي في كيبيك اليوم الثلاثاء، إنه سيعمل مع أحزاب المعارضة الأخرى في البرلمان الكندي للإطاحة بحكومة الأقلية، التي يقودها رئيس الوزراء جاستن ترودو.

ويملك الليبراليون بزعامة ترودو 153 مقعدا فقط في مجلس العموم المؤلف من 338 مقعدا، وهم يعتمدون على حزب معارض لتمرير التشريعات، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية وسعي ترودو للفوز بولاية رابعة، يتخلف حزبه عن حزب المحافظين في استطلاعات الرأي في ظل شعور الكنديين بالإحباط بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بعد الخروج من جائحة كوفيد-19.

وقال زعيم الكتلة الكيبيكية، إيف فرانسوا بلانشيت، إن "أيام ترودو أصبحت معدودة" بعد فشل الليبراليين في تلبية مطلبه بتعزيز مدفوعات تأمين الشيخوخة لكبار السن.

ومع ذلك، سيحتاج الحزب إلى دعم الحزب الديمقراطي الجديد اليساري والمحافظين - الذين يتوقون إلى إسقاط الليبراليين بزعامة ترودو.

ويدعم الحزب الوطني الديمقراطي الليبراليين بزعامة ترودو، إلا أن زعيم الحزب أعلن مؤخرا أنه سيتخذ قراره بناء على كل مشروع قانون مقترح.