البنتاجون عن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل: نتابع الأمر ونستعد لكل الاحتمالات

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ردا على سؤال بشأن احتمالية أن تشن إيران هجوما على إسرائيل، إنها تتابع الأمر وعليها أن تستعد لكل الاحتمالات.

وأكد البنتاجون التزامه بالدفاع عن إسرائيل في حال اتخذت إيران أي خطوة لمهاجمتها، مضيفا "سنستمر في الدفع بقوة من أجل أن يتخذ الإسرائيليون مسألة إدخال المساعدات إلى غزة بجدية".

وأشار البنتاجون إلى أن تطبيق التشريع الذي مرره الكنيست بشأن الأونروا سيشكل تهديدا كبيرا لكل من يعتمد على مساعدات الوكالة.

وأقر البرلمان الإسرائيلي قانونين قد يمنعان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعد المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، من مواصلة عملها.

ويحظر القانونان عمل وكالة أونروا، ويقطعان جميع العلاقات بينها وبين الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي ذلك تتويجا لحملة طويلة الأمد ضد الوكالة، التي تزعم إسرائيل أنها مخترقة من جانب حماس. إلا أن المؤيدين يقولون إن الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهميش قضية اللاجئين الفلسطينيين.