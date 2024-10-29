الخارجية الأمريكية: الضربة على بلدة بشمال غزة كانت مروعة ونتائجها فظيعة

وكالات

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الضربة على بلدة في شمال غزة كانت حدثا مروعا ونتائجها فظيعة.

وأضافت: "نشعر بقلق عميق إزاء فقدان أرواح المدنيين بعد الضربة الإسرائيلية على بلدة في شمال غزة"، موضحة أن واشنطن تواصلت مع إسرائيل لفهم ما حدث بعد الضربة على بلدة بشمال غزة ولا نعرف أسبابها.

كانت وزارة الخارجية، قالت إنها واشنطن مستمرة في محاولة الضغط على إسرائيل بشأن ضرورة إنهاء الحرب.

وأضافت وزارة الخارجية، أن أمريكا ستواصل العمل مع الوسيطين مصر وقطر لإيجاد طريق للمضي قدما وإنهاء الحرب، موضحة أنها ستواصل العمل مع الشركاء في أنحاء المنطقة والعالم لتقديم خطة لما بعد الحرب.