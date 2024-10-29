مصر تطالب مجلس الأمن بتفعيل "الفصل السابع" لوقف الحرب بغزة ولبنان

وكالات

قال مندوب مصر في الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن على مجلس الأمن الدولي أن يتبنى قرارا وفق الفصل السابع يلزم إسرائيل بوقف حربها على غزة ولبنان.

ويتيح الفصل السابق لمجلس الأمن الدولي، تقرير "ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".

وتنص المادة 41 من الفصل السابع، على أن "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء (الأمم المتحدة) تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".

وفي حال لم تكن المادة 41 تفي بالغرض، فإن المادة 42 من الفصل نفسه "تجيز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية (العسكرية) من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه، كما يجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء (الأمم المتحدة).